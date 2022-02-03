Политолог Кедми высказался о переброске украинских военных к линии соприкосновения

Военный политолог Яков Кедми обсудил с ИА Nation News слова главы МИД ДНР Натальи Никоноровой о том, что Украина перебросила около 120 тысяч военнослужащих к линии соприкосновения в Донбассе.

«Они подыгрывают этой истерии насчет российской „агрессии“. 120 тысяч — недостаточно для того, чтобы сделать что-то, потому что вопрос не в количестве войск, а в их качестве, их организации», — заметил специалист.

По словам Кедми, киевское руководство понимает, что попытка начать наступление закончится уничтожением украинской армии. Он допустил, что в будущем продолжатся провокации со стороны Украины. По мнению политолога, пока гражданская война не закончится, это будет продолжаться.