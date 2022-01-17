Политолог Кедми: США пойдут на уступки России только без ущерба для репутации

США ищут способ пойти на уступки России так, чтобы не потерять авторитет, считает политолог Яков Кедми. Мнением эксперта поделилось ИА Nation News.

«Военная, политическая и экономическая мощь США — она абсолютно „голая“. И это видит весь мир, а они пытаются прикрыть эту наготу и свою слабость», — заявил политолог эфире телеканала «ТВ Центр».

Он пояснил, что США уже увязли в противостоянии с Китаем и были вынуждены вывести войска из Афганистана. Пойти навстречу в переговорах с Россией власти США видят как еще одно поражение и ущерб для репутации. Поэтому они ищут способы сделать это так, чтобы не потерять авторитет окончательно.