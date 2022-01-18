Политолог Кедми сравнил ситуацию на Украине с событиями в Казахстане

Основная проблема Украины заключается в «неуправляемых элементах, которые играют с опасными игрушками». Об этом в эфире радио «Вести ФМ» сказал политолог, военный эксперт Яков Кедми.

Ситуацию на Украине он сравнил с тем, что произошло в Казахстане, отметив, что в районе Донбасса не менее напряженная ситуация из-за людей, которые пытаются ее раскачать.

Именно в таких людях, по мнению Кедми, заключается главная проблема страны, написало ИА Nation News.