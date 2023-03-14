Мир 14 марта 2023, 19:14 Политолог Кедми рассказал, при каких условиях Запад начнет воспринимать Россию всерьез Политолог Кедми: напряженность между Россией и Западом спадет при победе на Украине

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Запад начнет воспринимать Россию всерьез только в случае полной и безоговорочной победы над Украиной. Таким мнением поделился израильский военный эксперт, политолог Яков Кедми. Об этом сообщило ИА SM.News.

По словам специалиста, установить мир между Россией и США получится в случае полной реализации российских планов на территории Украины. Он подчеркнул, что решающим аргументом в современном мире является наличие силы.

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«В этом мире понимают только силу, причем доказанную и проявленную, которая доказала, и у которой есть результат», — рассказал Кедми.

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