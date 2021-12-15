Политолог Кедми рассказал, как РФ может ответить на новые санкции Запада

Евросоюз, США и Великобритания рассматривают возможность введения новых санкций против России. Политолог Яков Кедми рассказал, чем РФ может ответить на ограничения, написало ИА Nation News.

Россия не будет применять военные силы, однако может прибегнуть к экономическим ограничениям, считает политолог. Речь идет в первую очередь о российском газе, который закупают многие страны.

«Сегодня без российских газа и нефти Запад не обойдется. А Украина и суток не продержится, если рубильник электроэнергии будет остановлен, как в Белоруссии, так и в России. Могут быть и другие проблемы — могут быть заблокированы порты в Черном море российским флотом и ни одно судно туда не попадет. Ни в Болгарию, ни в Румынию, ни на Украину. Могут быть заблокированы часть портов в Балтийском море», — рассказал Кедми.