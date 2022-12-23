Мир 23 декабря 2022, 17:56 Политолог Кедми прокомментировал проблему запасов и производства боеприпасов в Европе Политолог Кедми: капиталовложения в оружие осложняются рисками из-за неопределенности

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Политолог Яков Кедми в разговоре с изданием «Политика сегодня» прокомментировал проблему запасов и производства боеприпасов в Европе.

По его словам, о существовании проблемы с боеприпасами в странах Европы известно давно. На сегодняшний день ей трудно обеспечивать себя оружием и техникой.

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«Капиталовложения осложняются высокими рисками из-за неопределенности, понадобятся ли они после завершения конфликта на Украине и в каких количествах», — сообщил Кедми.

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Эксперт считает, что на запуск новых производственных мощностей Европе потребуется более одного года.

Ранее президент США Джо Байден пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому передать новое оружие для ВСУ.