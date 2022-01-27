Политолог Кедми предположил, что США скрыли в своем ответе по гарантиям безопасности

Политолог Яков Кедми прокомментировал ответ США России по гарантиям безопасности. Об этом сообщило ИА Nation News.

Он уточнил, что Штаты просили не разглашать их ответ, но по реакции России и так будет понятно, что в нем содержится. Кедми уверен, что если Россия захочет продолжать обсуждение, значит ее удовлетворил ответ американского правительства.

«Я вполне допускаю, что Россия огласит то, что американцы просили не раскрывать, если посчитает, что это наилучший способ поставить эти проблемы на обсуждение», — заключил он.