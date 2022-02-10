Политолог Кедми объяснил, почему США не понравится просьба Украины о комплексах THAAD

Украина попросила США о размещении под Харьковом «нескольких дивизионов» подвижных противоракетных комплексов THAAD, сообщили СМИ. Израильский политолог Яков Кедми рассказал ИА Nation News, почему США не удовлетворят эту просьбу.

«Степень неадекватности украинских руководителей зашкаливает. Они вдруг решили, что хотят поставить на территории Украины, именно в районе Харькова, американскую систему противоракетной обороны THAAD. Эти ракетные системы управляются самими американцами. Украине они ни к чему», — сказал политолог.

Он пояснил, что комплексы THAAD, используемые для перехвата ракет средней дальности, американцы не давали ни одной стране. А размещение комплексов на территории Украины еще сильнее испортило бы отношения с Россией.

«Это типичная провокация, на просьбу Украины от США будет отрицательный ответ», — заключил Кедми.