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    24 марта 2022, 19:00

    Политолог Кедми назвал правильным решение России продавать газ за рубли

    Полина Гребенщикова

    Решение продавать российский газ за рубли — правильное, оно позволит интегрировать рубль в международный рынок. Об этом Общественной службе новостей рассказал политолог Яков Кедми.

    По словам Кедми, продавать газ за рубли начнут уже в ближайшее время. Он отметил, что Запад будет этим недоволен, но изменить ситуацию не сможет, поскольку нуждается в российском газе.

    «Долгое время в России не решались на этот шаг. Но жизнь убедила в том, что это единственный правильный путь. Не решались проводить взаимозачеты за местную валюту в то время, когда была другая немного другая экономика и в России, и в Европе. Сегодня, когда выхода не стало, решились и пошли на это», — заключил политолог.