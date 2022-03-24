Политолог Кедми назвал правильным решение России продавать газ за рубли

Решение продавать российский газ за рубли — правильное, оно позволит интегрировать рубль в международный рынок. Об этом Общественной службе новостей рассказал политолог Яков Кедми.

По словам Кедми, продавать газ за рубли начнут уже в ближайшее время. Он отметил, что Запад будет этим недоволен, но изменить ситуацию не сможет, поскольку нуждается в российском газе.

«Долгое время в России не решались на этот шаг. Но жизнь убедила в том, что это единственный правильный путь. Не решались проводить взаимозачеты за местную валюту в то время, когда была другая немного другая экономика и в России, и в Европе. Сегодня, когда выхода не стало, решились и пошли на это», — заключил политолог.