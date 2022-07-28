Политолог Кедми назвал глупым предложение Джонсону стать генсеком НАТО

Члены Консервативной партии Великобритании предложили поддержать кандидатуру уходящего в отставку премьер-министра Бориса Джонсона на пост генерального секретаря НАТО. Политолог Яков Кедми прокомментировал это решение в разговоре с «Политикой сегодня».

Он напомнил, что кандидатуру нового генерального секретаря должны единогласно утвердить все 30 стран — участниц НАТО. По его мнению, не все страны будут согласны с назначением Джонсона.

«Я думаю, что поскольку требуется единогласное решение, то его кандидатура не пройдет. Но степень глупости и безответственности самой этой идеи зашкаливает», — сказал Кедми.