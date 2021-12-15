Политолог Казаков прокомментировал запрет Меркель на поставку оружия на Украину

Политолог Кирилл Казаков прокомментировал новость о том, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель запретила поставки оружия на Украину. Об этом сообщил сайт «Свободная пресса».

По данным сайта «Утро.ру», Казаков считает, что Меркель действительно могла так поступить. В первую очередь, чтобы во время передачи власти новому правительству не возникло никаких проблем.

«Если бы Украина раньше бы начала получать оружие по линии НАТО, то, вероятнее всего, уже приступила бы к активным боевым действиям в Донбассе. Безусловно, это вызвало бы кризис в Европе», — считает Казаков.