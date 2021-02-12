Политолог Карбалевич назвал Всебелорусское собрание «политической трескотней»

Политолог Валерий Карбалевич поделился мнением насчет Всебелорусского народного собрания (ВНС), которое проводится с 11 по 12 февраля, написал «Белорусский партизан».

По словам специалиста, главной задачей ВНС изначально являлось обсуждение судьбы Белоруссии на предстоящие пять лет. При этом участники форума так и не подняли ни одной серьезной темы, рассказал сайт «Дни.ру».

«Звучит политическая трескотня в духе советских времен», — заметил Карбалевич.

Как считает эксперт, народное собрание является для президента Белоруссии Александра Лукашенко неким подтверждением легитимности власти. Помимо прочего, это собрание выполняло функцию психологической подзарядки лидера государства.

Карбалевич убежден, что Лукашенко получил психологическую травму после выборов, результаты которых спровоцировали массовые протесты.