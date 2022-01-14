Политолог Карасев: Россия должна занять более уверенную позицию в отношении Казахстана после помощи ОДКБ

После вывода войск ОДКБ из Казахстана между Россией и Казахстаном должны быть установлены более тесные оборонные связи. Об этом в интервью «ПолитЭксперту» заявил политолог Владимир Карасев.

После ситуации в Казахстане Россия должна занять более уверенную позицию в отношении этой страны, считает эксперт.

«Мы ведь не такси, чтобы нас как будто вызвали и сказали, вот у нас проблемы, приедьте, пожалуйста, разберитесь, помогите. Получается, что мы пришли, навели порядок, а теперь — спасибо, до свидания, мы дальше как-нибудь без вас. Должны быть какие-то договоренности, уступки. Я считаю, в первую очередь, на территории Казахстана должны быть построены с одобрения властей две российские базы — одна морская и одна сухопутная», — сказал политолог.