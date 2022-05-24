Политолог Карасев предположил, что Байден покинет пост президента по состоянию здоровья

Президент США Джо Байден может досрочно покинуть свой пост по состоянию здоровья. Таким мнением с Runews поделился политолог Владимир Карасев.

По его словам, Байден создает проблемы в американском правительстве необдуманными заявлениями, которые обусловлены его возрастом.

«Вот последний пример. Байден заявил о готовности военного противостояния с Китаем из-за Тайваня. Белому дому пришлось срочно опровергать заявления шефа и успокаивать американское общество, мол речь не идет о военном столкновении, а лишь о поставке оружия Тайваню для защиты», — отметил политолог.

Такие высказывания могут приводить к последствиям, сказал Карасев, поэтому, вероятно, Байден досрочно покинет пост.

«Байден провалит выборы губернаторов в ноябре этого года. И я прогнозирую его досрочный уход с поста президента по состоянию здоровья», — заключил политолог.