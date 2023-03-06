06 марта 2023, 15:32
Политолог Карасев оценил просьбу ЕС к другим странам присоединиться к закупкам вооружения для Украины
Политолог, обозреватель МИА NEWS FRONT Владимир Карасев в разговоре с изданием РИА ФАН оценил просьбу Евросоюза к другим странам присоединиться к закупкам вооружения и боеприпасов для помощи Украине.
По его словам, эта просьба вполне естественная, поскольку ЕС не справляется с поставленными задачами.
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«Но результат будет абсолютно такой же: российская армия перемелет абсолютно все. И в дальнейшем разговор будет строиться вокруг того, где остановятся вооруженные силы РФ», — сказал в беседе с журналистами политолог.
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Ранее газета Pais со ссылкой на план для стимулирования поставок Киеву сообщила, что Брюссель намерен попросить страны объединить усилия и присоединиться к закупкам оружия ради помощи Украине.
Оружие
Евросоюз
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