Политолог Владимир Карасев считает, что предстоящая зима для жителей Европы станет трудной, поскольку остро возникнет вопрос, связанный с энергоресурсами. Об этом написал сайт Runews.

«И главное — они все понимают, что будет этой зимой. Они понимают, как пострадают их народы. Но тем не менее покорно выполняют все, что им говорят из Вашингтона», — сказал политолог.

Он отметил, что в дальнейшем возможен распад Европейского союза.

«Думаю, зимой наметится кардинальный раскол в европейских экономиках. И в дальнейшем я не исключаю распад Европейского союза. Будут откалываться страны», — резюмировал Карасев.

Ранее вице-премьер Румынии Келемен Хунор заявил, что Евросоюз заплатит большую цену за антироссийские санкции.