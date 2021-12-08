Политолог Камкин предположил, что изменится в Германии со сменой власти

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в разговоре с RT рассказал, какие изменения могут произойти в политике Германии со сменой правительства. Канцлером ФРГ стал социал-демократ Олаф Шольц, также к власти пришли партии СВДП и «Зеленые».

По мнению политолога, внешнюю политику Германии не ожидают радикальные изменения. Также не стоит ждать «прорывов» в отношениях Германии и России. Однако внутри страны многое может поменяться в связи с приходом к власти партии экологов.

«Безусловно, внешняя и внутренняя политика „позеленеет“ под воздействием партии „Зеленые“. Они требуют скорейшего выхода из угольной генерации. Изначально дата выхода была назначена на 2038 год, „Зеленые“ требуют сократить ее аж на девять лет. Они также требуют перехода на бескарбоновый автомобильный и авиационный транспорт к 2040—2050-м годам… По сути, мы видим наметившийся вектор перехода к новому технологическому укладу», — пояснил Камкин.