Политолог Камкин оценил перспективы выхода России из соглашения об облегченном посещении Курил | 360°

Мир 06 сентября 2022, 13:38 Поделиться Telegram

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Viber Политолог Камкин оценил перспективы выхода России из соглашения об облегченном посещении Курил

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Политолог Константин Камкин заявил, что отношения России и Японии испортятся, после выхода первой из соглашения об облегченном посещении Курильских островов. Об этом сообщило РИА ФАН.

Он отметил, что Япония присоединилась в санкционной политике Запада, поэтому ее взаимодействие с Россией уменьшится. Отношения между странами будут такими же, как во времена СССР до начала перестройки.

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«Сейчас можно сказать, что российско-японские отношения будут сведены до уровня минимального экономического сотрудничества», — подчеркнул Камкин.

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