Политолог Калачев рассказал, что может помешать Борису Джонсону стать генсеком НАТО

Газета The Telegraph написала, что Борис Джонсон может стать новым генсеком НАТО. Политолог Константин Калачев считает, что этому помешают крупные страны ЕС. Своим мнением он поделился с Lenta.ru.

«Я считаю, что такая вероятность, безусловно, есть. Думаю, многие в НАТО приветствовали эту идею, но решения в НАТО принимаются консенсусом. Я больше чем уверен, что найдутся те, кто наложит вето на это решение», — сказал политолог.

Джонсон мог бы стать харизматичным и ярким генсеком НАТО, однако занять эту должность ему помешает неоднозначная репутация, считает Калачев.