Политолог Юрий Почта прокомментировал слова Камалы Харрис о новых санкциях против РФ

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в разговоре с RT прокомментировал заявление вице-президента США Камалы Харрис о новых санкциях против РФ. Политик заявила что Россию могут ждать «беспрецедентные» санкции из-за ситуации на Украине.

По мнению политолога, воспринимать всерьез такие заявления не стоит. Он отметил, что публичное осуждение России сейчас является «популярной тенденцией», а Харрис, по его мнению, пытается таким образом привлечь к себе внимание и заработать авторитет.

«Я бы не воспринимал всерьез подобные заявления. За ними стоит всего лишь желание попиариться, сделать информационный повод и продемонстрировать себя в качестве крупного американского политика… Пока вместо ужасающего крика это какой-то такой тонкий писк», — считает Юрий Почта.