Политолог Юрий Почта объяснил, что США выгодно продавать Европе свой газ

США выгодно продавать европейским странам свой газ и лишить их других поставок. Об этом RT заявил политолог Юрий Почта.

США будут любыми способами пытаться снабжать европейцев своим газом и лишить их других источников поставок — прежде всего, из России.

«Соединенные Штаты — это такой ревизионист энергетического рынка. Они хотят его сломать и устроить по собственным правилам. А то, что при этом могут пострадать интересы европейцев, ну, значит, они на это обречены», — считает политолог.