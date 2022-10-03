Элита деградировала. Политолог Ярошенко объяснил, почему Лиз Трасс захотели отправить в отставку | 360°

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Элита деградировала. Политолог Ярошенко объяснил, почему Лиз Трасс захотели отправить в отставку

Политолог Ярошенко связал интриги вокруг Лиз Трасс с деградацией британской элиты

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Политическая система Великобритании деградировала, элиты перестали справляться с ситуацией. Руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко предупредил «360» о грядущих потрясениях в британском обществе.

Русофобия больше не способ для британской элиты списать промахи и недочеты на Россию. Общество это видит, поэтому оно бурлит. В условиях нестабильной внутриполитической обстановки представители британской элиты пытаются на этом спекулировать, и даже члены одной партии готовы подставлять друг друга, чтобы заработать свои политические очки.

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«Это говорит, конечно, о деградации западной политической элиты, которая неспособна отстаивать национальные интересы. Они бьются либо за свои местечковые интересы, либо отстаивают точку зрения заокеанских хозяев», — сказал он.

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В этом смысле, конечно, это серьезный сигнал для всей политической системы Великобритании. Она деградирует, и в скором времени произойдут еще большие внутриполитические трудности и проблемы на фоне монарха, который не пользуется авторитетом.

«На фоне слабой и откровенно бездарной правящей элиты и партии и премьер-министра, конечно, британское общество ждут серьезные потрясения. Британская элита просто неспособна с ними справиться», — сказал он.

Однопартийцы задумали объявить новому премьер-министру Лиз Трасс и ее команде вотум недоверия. Они недовольны ее экономической политикой, особенно предложением снизить максимальную ставку подоходного налога. Один из консерваторов сообщил агентству Bloomberg о планах потребовать ее отставки с поста лидера партии.

Великобритания

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