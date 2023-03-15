15 марта 2023, 16:04
Политолог Якубин оценил роль Китая в российско-украинских переговорах
Политолог Якубин: КНР, видимо, хочет продемонстрировать свои дипломатические усилия
Пекин действительно имеет все шансы стать посредником в переговорах между Москвой и Киевом. Об этом РИА ФАН сообщил политолог Алексей Якубин, комментируя предстоящие переговоры Си Цзиньпина и Владимира Зеленского.
Ранее стало известно, что впервые с начала СВО лидер КНР Си Цзиньпин и президент Украины Владимир Зеленский проведут переговоры в онлайн-формате.
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Якубин считает, что Китай поставил перед собой задачу показать не только свое экономическое могущество, но и то, что страна может стать переговорщиком в решении конфликтов.
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«И сейчас, на фоне спецоперации РФ на Украине, КНР, видимо, хочет также продемонстрировать свои дипломатические усилия. В каком-то роде это делается в пику Западу, в первую очередь, США», — сказал Якубин.
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