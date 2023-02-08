08 февраля 2023, 15:29
Политолог Яков Кедми рассказал, к чему привело решение Германии поставить танки Украине
Политолог и бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в разговоре с «Политикой сегодня» прокомментировал передачу Германией до 178 устаревших танков Leopard 1A5 Украине.
Как отметил эксперт, изменение риторики немецкого руководства говорит о том, что власть утратила способность противостоять давлению США.
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По словам Кедми, передача танков не может повлиять на обстановку на Украине.
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«Тем более, что нет времени для серьезной подготовки экипажей», — сказал Кедми.
Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц согласился отправить Украине немецкие Leopard 2, а Пентагон, в свою очередь, пообещал передать ВСУ американские M1 Abrams.
Германия
Украина
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