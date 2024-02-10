Мир 10 февраля 2024, 00:46 Политолог из Венесуэлы объяснил, чем особенно впечатлил Путин в беседе с Карлсоном Политолог Хельфенштейн: Путин впечатлил последовательностью в беседе с Карлсоном РИА «Новости»

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Российский лидер Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону показал «впечатляющую последовательность» как политик. Об этом рассказал экс-директор по международным отношениям администрации президента Венесуэлы Серхио Родригес Хельфенштейн в беседе с РИА «Новости».

«Перед нами государственный деятель с несомненным стратегическим видением, способностью к анализу и впечатляющей последовательностью в управлении информацией», — объяснил он.

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Также Хельфенштейн подчеркнул, что Путин несколько раз призывал к здравому смыслу. Он использовал этот термин, говоря о поиске мирного соглашения.

Как заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, интервью Путина Карлсону вызвало истерику у западных журналистов. Беседа с президентом России дала возможность людям на Западе послушать риторику, которая сильно отличается от мнения НАТО. Теперь для многих стало ясно, что есть более глубинные исторические корни, а ситуация сложнее, чем кажется.