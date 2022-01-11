Политолог из США Сабо предположил, что Крым могут признать российским на международном уровне

Американский политолог Стивен Сабо предположил, что Крым могут признать российским во всем мире. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на National Interest.

Он пояснил, что Запад мог бы дать гарантию о нейтралитете Украины, а Россия уберет войска с границы страны. Также в состав России мог бы войти и Донбасс в результате таких переговоров.

«Тогда Украина могла бы сосредоточиться на построении собственной политической и экономической системы, как это сделала Западная Германия без Восточной Германии», — уточнил Сабо.