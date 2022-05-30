Политолог из Норвегии заявила, что страна поставляет Украине оружие не только по доброй воле

Норвегия дает Украине артиллерийские системы не только из-за решения властей страны, но и из-за давления США. Об этом заявила старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений Юлия Вильхельмсен изданию Klassenkampen.

Вильхельмсен высказала мнение, что Норвегия хочет быть солидарной с Украиной, поэтому отправка более мощного оружия является логическим продолжением ранних поставок. При этом она уточнила, что это решение принято не только по доброй воле норвежских властей.

«Вопрос, что посылает Норвегия, нужно рассматривать в разрезе шагов других стран НАТО и США. Надо отдавать себе отчет, что вклад Норвегии естественным образом вписывается в более масштабный вклад Вашингтона», — объяснила она.

Она также усомнилась в утверждении о том, что у Норвегии нет другого выбора, нежели наращивать военную помощь Украине.

«Суверенные государства вполне вольны поступать так, как считают нужным», — заключила политолог.

Глава Пентагона Ллойд Остин на прошлой неделе заявил, что ряд стран, в том числе Норвегия, объявил о передаче «критически необходимых артиллерийских систем и снарядов» на Украину. Об этом написало РИА «Новости».