Политолог из Азербайджана объяснил, как добиться компромисса с Арменией

«Желание Азербайджана заключалось в решении вопроса мирным путем. Не выселяя армян из Нагорного Карабаха, государство хотело вернуть свою территорию», — пояснил Мамедов.

Он напомнил о словах президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что если Армения остановится сейчас, то азербайджанская сторона остановится тоже. При этом, по его словам, должен быть реализован вывод вооруженных сил Армении.

«У армян всегда была фобия, что если они выведут свои вооруженные силы, то появятся азербайджанские военные и уничтожат все население. Но это не так», — заверил эксперт.