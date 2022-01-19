Политолог Иванов рассказал, почему Россию не отключат от SWIFT

Отключение России от платежной системы SWIFT нарушит стабильность в мире и станет фактическим объявлением «войны», к чему европейцы не готовы. Об этом РИА ФАН рассказал политолог Андрей Иванов.

Он пояснил, что на Россию будут продолжать оказывать давление, поскольку Запад видит в ее лице конкурента в геополитической борьбе. Однако к радикальным методам прибегать не станут.

«Европейцы, привыкшие к спокойной жизни, не хотят войны. И Россия нужна как некий образ врага, но не реальный противник. Так что решение не отключать от SWIFT вполне разумное и укладывается в концепцию наличия противника. Подчеркну: наличия противника, но не реальной войны с ним», — считает политолог.