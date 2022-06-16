Политолог исключил возможность голосования за независимость Шотландии

Политолог Олег Юрин обсудил с сайтом Pravda.Ru заявление главы Шотландии Николы Стерджен о планах провести новый референдум о независимости.

Политолог заметил, что генеральной политической идеей Шотландской национальной партии является выход из состава Соединенного Королевства. Он напомнил, что Шотландия хочет получить такой же статус, как Австралия и Канада, главой которых также является королева Великобритании.

«Политика Сегодня» отметила слова специалиста о том, что возможность голосования за независимость Шотландии является крайне маловероятной.

«Для этого должны быть приняты решения в Вестминстере, в Парламенте Англии, в общем Парламенте. И вероятность того, что этот Парламент даст такую возможность Шотландии, это мечта у главы шотландского правительства, но вероятность этого очень низкая», — подытожил собеседник издания.