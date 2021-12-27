Политолог исключил вероятность выхода Польши из ЕС

Политолог Матеуш Пискорский обсудил с ИА Nation News возможность выхода Польши из состава Евросоюза.

Пискорский напомнил, что большая часть польского бюджета составляется из ЕС. Это касается и всех инфраструктурных проектов, а также программы восстановления экономики после кризиса.

«Я не думаю, что в Польше найдется хоть один политик, который будет всерьез рассматривать возможность выхода из Евросоюза», — выразил уверенность специалист.

Он заметил, что польское общество является одним из самых проевропейски настроенных. Членство в ЕС поддерживает более 80% населения. Исходя из этого, политолог допустил, что к большим социальным волнениям приведет любая попытка выхода из ЕС.

«Польше не хватает собственного потенциала для того, чтобы как-то осуществлять планы без внешней поддержки ЕС», — добавил собеседник информагентства.