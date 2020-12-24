Политолог исключил помилование Ассанжа и Сноудена Трампом

Бывшему сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену и основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу не стоит рассчитывать на помилование президента США Дональда Трампа. Политолог Наталия Елисеева объяснила «360», что для политика это рискованно.

Эксперт заметила, что ситуация складывается довольно сложная: и Сноудена, и Ассанжа американцы воспринимают как предателей.

«Безусловно, они приоткрыли завесу тайны на деяния демократов, что, с одной стороны, Трампу может быть выгодно, но с другой, сложился образ предателей довольно сформированный», — сказала Елисеева.

Избранный президент Джо Байден, добавила политолог, в дальнейшем может использовать эту тему и окончательно уничтожить рейтинг Трампа. Рисков в ситуации больше, чем плюсов.

«Это слишком серьезный политический шаг. По сути — объявление войны так или иначе, которое могут не воспринять с точки зрения электората. Есть определенная сформированная оппозиция, и вряд ли Трамп пойдет против нее, несмотря на свои политические амбиции и надежды на 2024 год», — заключила Елисеева.

Под помилование Трампа попали 26 человек, среди которых оказались экс-глава его предвыборного штаба Пол Манафорт и бывший советник президента США Роджер Стоун.