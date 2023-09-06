Мир 06 сентября 2023, 17:31 Политолог Искандарян объяснил, что Армения регулярно проводит учения с НАТО

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Армения анонсировала совместные военные учения с США, и подобный формат практикуют не впервые. Об этом ИА НСН рассказал директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.

Он подчеркнул, что Армения взаимодействовала с НАТО еще до обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Военные проводили совместные тренировки. Кроме того, оказывает влияние и позиция России, которая, по мнению армянских элит, отказалась от выполнения своих обязательств, озвученных в 2020 году.

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«Элементы сближения с Западом, конечно, есть. Но это не попытка однозначного выбора „туда или сюда“. Это попытка диверсификации», — подчеркнул политолог.

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