Политолог Искандарян: Армению насторожили попытки Турции наладить отношения

Директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян рассказал, как в Армении отнеслись к попытками «примирения» со стороны Турции. Об этом сообщила НСН.

По его мнению, Армения относится к Турции насторожено. Одна из основных причин — участие второй в войне из-за Карабаха на стороне Азербайджана.

«Если, в принципе, нормализация отношений с соседями — дело хорошее, то сейчас в Армении это воспринимается так, что Азербайджан и Турция давят на нее для того, чтобы были приняты их условия», — заключил Искандарян.