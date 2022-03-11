Политолог Ищенко заявил об опасности биолабораторий

Даже если в американских биолабораториях на Украине не разрабатывалось оружие, такие лаборатории являются опасными сами по себе, считает политолог Ростислав Ищенко. Своей точкой зрения он поделился в стриме RT «Летучка».

«Биологические лаборатории опасны сами по себе. Их Соединенные Штаты потому и выносят за пределы своей территории, что любая биолаборатория сама по себе является биологическим оружием», — сказал политолог.

По его мнению, даже мирные эксперименты в таких биолабораториях могут случайно привести к созданию опасных вирусов.