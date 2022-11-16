Мир 16 ноября 2022, 18:06 Политолог Ищенко рассказал, существует ли риск возникновения второго Карибского кризиса

Читать 360tv в

Президент Кубы Мигель Диас-Канель посетит Москву и встретится с Владимиром Путиным. Политолог Ростислав Ищенко рассказал, может ли сотрудничество двух стран спровоцировать повторение сценария Карибского кризиса. Об этом сообщил «ПолитЭксперт».

По словам специалиста, взгляды стран относительно мировой ситуации совпадают. Он заявил, что власти Кубы поддерживают Россию в ее решениях. Однако, по словам Ищенко, на данный момент не стоит полагать, что на территории острова появятся российские ракеты, так как страна имеет в своем арсенале межконтинентальные боеголовки.

Реклама

«Появление российских военных объектов на Кубе приведет к эскалации ситуации с США. А в случае такого расклада событий довольно трудно будет сдерживать ответные шаги. <…> Ни Кубе, ни России это не нужно», — заявил политолог.

Реклама