Политолог Ищенко рассказал об интересах Польши на Украине

Украина активно обсуждает законопроект «О специальном статусе польских граждан на Украине». Российский политолог Ростислав Ищенко заявил, что в случае принятия закона страна может стать польским протекторатом, а жители Украины рискуют превратиться в людей второго сорта в собственной стране. Об этом сообщило РИА ФАН.

Данный законопроект позволит жителям Польши становиться госслужащими, занимать должности на госпредприятиях и концернах, а также занимать должности судей. Также полиция страны сможет исполнять свои обязанности на территории Украины. Ищенко раскритиковал данный законопроект, заявив, что после его принятия страна может отойти под управление Польши.

«После одобрения законопроекта в том виде, в котором он анонсирован, поляки могут взять под свой контроль не только украинские стратегические отрасли. Они наверняка приберут к рукам контроль над частью силовых структур (благодаря пункту, разрешающему польским полицейским выполнять свои функции на Украине). Конечная же цель польских инициатив — сделать Украину своим протекторатом, в котором ключевые позиции занимали бы поляки», — пояснил он.