Политолог: импичмент Трампу вряд ли доведут до конца

Он уточнил, что это длительный процесс, который занимает около полугода. У противников Трампа просто нет достаточного количество времени.

«Сенаторы намерены оставаться на каникулах до 19 января, а на следующий день будет уже новый президент. На доведение процедуры импичмента до логического завершения уже нет времени», — подчеркнул эксперт.