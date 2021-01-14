Политолог: импичмент Трампу вряд ли доведут до конца
Политолог Илья Кравченко выразил сомнение, что процедуру импичмента Дональду Трампу вряд ли доведут до конца. Об этом сообщил телеканал «Звезда».
Он уточнил, что это длительный процесс, который занимает около полугода. У противников Трампа просто нет достаточного количество времени.
«Сенаторы намерены оставаться на каникулах до 19 января, а на следующий день будет уже новый президент. На доведение процедуры импичмента до логического завершения уже нет времени», — подчеркнул эксперт.