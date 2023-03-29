Мир 29 марта 2023, 13:46 Политолог Икбаль Дюрре рассказал, что нужно Эрдогану для победы на выборах

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Реджеп Тайип Эрдоган может проиграть президентские выборы, если не обеспечит рост экономики. Об этом News.ru рассказал политолог Икбаль Дюрре.

Кроме того, по его мнению, турецкий президент обязан продемонстрировать, что страна под его руководством четко и системно справляется с последствиями землетрясений, произошедших в Турции. Некоторые считают, что Эрдоган слишком поздно начал принимать участие в решении этой проблемы. Даже часть его сторонников уже недовольна проводимой президентом политикой.

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«Эрдоган может проиграть. Ситуация в экономике, ее рост — определяющий фактор. В Турции очень высокая инфляция. Даже его сторонники, кто раньше голосовал за Эрдогана, сейчас им недовольны», — сказал Икбаль Дюрре.

Напомним, выборы президента пройдут в Турции уже 14 мая. Основным соперником Эрдогана является кандидат от оппозиционного «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу.

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