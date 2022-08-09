Политолог Хазанов объяснил, почему Украину не принимают в НАТО

Вместо Украины в НАТО приняли Финляндию и Швецию. По мнению политолог Леонида Хазанова это связано с тем, что альянс не хочет вступать в военный конфликт с Россией, написал сайт телеканала «Звезда».

Если бы Украину приняли в НАТО во время конфликта с Россией, альянсу пришлось бы вступить в вооруженное противостояние с РФ, это невыгодно для НАТО. Что касается Финляндии и Швеции, принятие их в альянс выгодно с экономической точки зрения.

«Это маленькие нейтральные страны. Их армии довольно слабые и существенной роли не сыграют. В экономическом плане они достаточно сильны, и альянсу обогатить свои ряды за их счет более выгодно», — пояснил Хазанов.