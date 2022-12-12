Мир 12 декабря 2022, 23:27 Политолог Хатунцев рассказал, зачем Эрдоган угрожает Греции Политолог Хатунцев: президент Турции Эрдоган играет на публику, угрожая Греции

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна направит баллистические ракеты малой дальности «Тайфун» на Афины в том случае, если Греция не прекратит наращивать вооружение. Однако эксперт по ближневосточным конфликтам, историк-публицист Станислав Хатунцев заявил, что данное высказывание является провокацией. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на американское издание Politico.

Специалист пояснил, что данными заявлениями Эрдоган пытается впечатлить внутренний электорат. Хатунцев добавил, что турецкий лидер часто использует подобную стратегию. Кроме того, историк отметил, что Турция не готова вступить в столь крупный конфликт.

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«Мы знаем, что скоро у него перевыборы и велика вероятность, что он уже перестанет быть президентом», — пояснил эксперт.

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