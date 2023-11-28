Мир 28 ноября 2023, 16:56 Политолог Хас: Турция продолжит торговать с Россией несмотря на давление США

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Давление со стороны США не отразится на турецко-российских торговых отношениях, страны продолжат торговлю между собой. Такое мнение выразил турецкий политолог Керим Хас в беседе с «Абзацем».

По словам эксперта, Турция не участвует в санкционной западной политике против России. Она может коснуться только частных бизнесменов, однако масштабного уменьшения объемов турецко-российской торговли ожидать не стоит.

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Отмечается, что ранее турецкие бизнесмены получили угрозы со стороны американских властей из-за продолжения торговли с Россией.