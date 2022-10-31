Политолог Харитонова усомнилась в том, что Молдавия в скором времени выйдет из СНГ | 360°

Мир 31 октября 2022, 18:44 Политолог Харитонова усомнилась в том, что Молдавия в скором времени выйдет из СНГ

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Политолог Наталья Харитонова считает, что несмотря на сокращение сотрудничества Молдавии с СНГ, страна не покинет организацию в ближайшее время. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».

По ее словам, президент Молдавии Майя Санду осознает, что подобное решение создаст для государства множество проблем в сфере экономики и политики. У граждан страны возникнут различные трудности, подчеркнула Харитонова. Поэтому политолог уверена, что власти не станут в ближайшее время покидать СНГ.

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«Не думаю, что они в обозримой перспективе на это пойдут», — подчеркнула Харитонова.

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