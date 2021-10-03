Политолог Гвритишвили назвал главный итог выборов в Грузии

Правящая партия «Грузинская мечта» набирает порядка 48% голосов избирателей. Таким образом, досрочных парламентских выборов в стране не будет, заявил «360» политолог, член совета Союза грузин России Игорь Гвритишвили.

Победу «Грузинской мечты» эксперт назвал предсказуемой. Об этом, по его словам, говорили и результаты опросов общественного мнения.

«Другое дело, что в Тбилиси в первом туре не смог победить действующий мэр. Но во втором туре, думаю, он все-таки сможет выйти в лидеры. В некоторых крупных городах лидирует „Единое национальное движение“. Это четыре города (Рустави, Батуми, Кутаиси и Поти — прим. ред.). Но там тоже предстоит второй тур», — отметил Гвритишвили.

По его мнению, то, чего добивалась партия Саакашвили, не вышло и самый важный итог муниципальных выборов в том, что досрочных выборов в парламент Грузии в 2022 году не случится.

Повлиять на явку сторонников «Единого национального движения» пытался Михаил Саакашвили. Для этого он даже вернулся в Грузию спустя восемь лет отсутствия. Его арестовали в Тбилиси 1 октября. Он находится в тюрьме в Рустави.