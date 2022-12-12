12 декабря 2022, 19:32
Политолог Гуськова оценила возможности нарастания конфликта на Балканах
Политолог Екатерина Гуськова: Сербия может попросить созвать Совбез ООН
Белград может задействовать резолюцию СБ ООН 1244, по которой у государства появляется право вводить полицию на территорию Косова для защиты граждан. Однако надеяться на это не стоит, сообщила политолог Екатерина Гуськова в интервью сайту «Политэксперт».
По мнению эксперта, без особой и уважительной причины ввести войска в регион не удастся.
Реклама
В настоящее время у Сербии особо нет средств и физических сил для защиты с участием полиции, поэтому обострение на Балканах завершится дипломатическим путем, считает Гуськова.
Реклама
Косово
Сербия
Реклама
Реклама