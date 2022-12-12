Мир 12 декабря 2022, 19:32 Политолог Гуськова оценила возможности нарастания конфликта на Балканах Политолог Екатерина Гуськова: Сербия может попросить созвать Совбез ООН

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Белград может задействовать резолюцию СБ ООН 1244, по которой у государства появляется право вводить полицию на территорию Косова для защиты граждан. Однако надеяться на это не стоит, сообщила политолог Екатерина Гуськова в интервью сайту «Политэксперт».

По мнению эксперта, без особой и уважительной причины ввести войска в регион не удастся.

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В настоящее время у Сербии особо нет средств и физических сил для защиты с участием полиции, поэтому обострение на Балканах завершится дипломатическим путем, считает Гуськова.

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