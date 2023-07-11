Мир 11 июля 2023, 14:23 Политолог Гусев заявил, что Запад будет поставлять Украине любое оружие и готовит к этому общественность

Читать 360tv в

Запад, а в частности США, готовят свое общество к тому, что Украине будут поставлять все виды оружия, особенно перед саммитом НАТО в Вильнюсе. Об этом радиостанции Sputnik рассказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.

По его словам, США уже давно выезжают на теме полной и безоговорочной победы над Россией, делая из этой идеи «эликсир молодости». И, чтобы общество не воспротивилось принятию неверных и рискованных решений, внутри него нагнетаются антироссийские настроения.

Реклама

«Они готовят свое общество к тому, что фактически могут применить любые системы вооружений на Украине. Потому что Украина терпит поражение, а это значит, что терпит поражение коллективный Запад во главе с США», — подчеркнул Александр Гусев.

Авторы: