Мир 31 июля 2023, 18:41 Политолог Гусев заявил, что оппозиционеры из Грузии зарабатывают на антироссийских акциях

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Грузинские оппозиционеры выступили с протестами после прибытия в Батуми круизного лайнера с российскими туристами. Доктор политических наук, профессор Александр Гусев в беседе с радио Sputnik рассказал, что послужило реальной причиной протестов.

По словам специалиста, большая часть протестующих являлась проплаченной. Он подчеркнул, что мотивация выходить на протесты против туристов, которые оставляют деньги в стране, является странной.

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«Здесь ларчик открывается очень просто: они проплачены. <…> Им нужно показывать коллективному Западу, что они солидарны с ним, что они против России», — отметил Гусев.