Мир 23 апреля 2024, 14:07 Политолог Гусев: США оказали помощь Украине на выгодных для себя условиях

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Доктор политических наук Александр Гусев в беседе с радиостанцией Sputnik прокомментировал сообщения американских СМИ о том, что Вашингтон слишком поздно одобрил выделение нового пакета помощи для Украины.

Эксперт считает, что США помощь оказали на выгодных для себя условиях.

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«Американская помощь припозднилась, но американцы не оправдываются. Здесь нет никакой попытки оправдаться, потому что их гораздо в большей степени волнуют собственные проблемы, а не то, что происходит в Киеве», — сказал он.

По мнению Гусева, американские власти ничего не делают просто так, поскольку любое вложение рассматривают как инвестицию.