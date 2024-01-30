Мир 30 января 2024, 18:18 Политолог Гусев назвал популистскими заявления Кэмерона касательно палестинского государства

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Заявление главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что страна и ее союзники рассмотрят возможность признания палестинского государства, стоит расценивать как популистское. Такое мнение выразил доктор политических наук Александр Гусев в беседе с RT.

«Я расцениваю заявление Кэмерона как абсолютно популистское, не основанное практически ни на чем: это просто слова, брошенные в толпу», — подчеркнул эксперт.

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Гусев также отметил, что своими заявлениями глава МИД «пытается переключить» внимание британцев с премьер-министра Великобритании Риши Сунака на себя.