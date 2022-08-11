Политолог Гурьянова заявила, что Шольц и Макрон могут лишиться должностей из-за энергетического кризиса

Некоторые европейские политики, в частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон, могут лишиться власти из-за масштабного энергетического кризиса в Европе. Таким мнением с Общественной службой новостей поделилась политолог и PR-технолог Аксинья Гурьянова.

В связи с кризисом европейские политики начинают призывать жителей экономить газ и воду.

«Европейцы к этому не привыкли, они не будут молчать и в обществе возникает довольно сильная конфликтная ситуация. Ясно, что будут смещаться те лидеры общественного мнения, политики, которые поддерживают эту общую экономию и поддержку Украины», — сказала Гурьянова.

По ее словам, с наступлением осени многие европейцы начнут задумываться о смене власти. В наибольшей опасности окажутся те политики, которые наиболее активно высказывают поддержку Украине.